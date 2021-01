Paventi (Sky): “Cambi? Segnale di Conte, interpretazione sbagliata: la risposta della squadra…”

In casa Inter continuano a far discutere le scelte di Antonio Conte durante la sfida di ieri contro la Roma, terminata 2-2, con l’ingresso di Kolarov, Gagliardini e Perisic al posto di Hakimi, Vidal e Lautaro.

In collegamento dal Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, ha analizzato la questione: “Con i cambi l’allenatore dà sempre un segnale. Poi c’è l’interpretazione da parte dei calciatori, che non è stata corretta: l’Inter della prima mezz’ora era una squadra, quella degli ultimi 20 minuti tocca la metà dei palloni, che non va mai alla conclusione e che si abbassa tantissimo. Abbiamo visto Conte fare cambi del genere nel corso della stagione, ma anche un atteggiamento diverso dei calciatori. Ieri è arrivato un segnale ma anche una risposta della squadra molto negativa per chi è entrato in campo e per il gruppo intero“.