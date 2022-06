Inter, Cambiaso a parametro zero tra un anno? GdS: “Non succederà, ecco perchè”

Tra i tanti giovani esterni presi in esame dall'Inter c'è anche Andrea Cambiaso: il classe 2000 piace ai nerazzurri ma non solo, e il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ingolosisce i club interessati. Possibilità che qualcuno possa bloccarlo e prendelo a parametro zero tra un anno? Esiste, ma non verrà presa in considerazione all'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Cambiaso è un discorso più semplice: ha un contratto con il Genoa in scadenza tra un anno, non vuole rinnovare, ha memorizzato il forte interesse di Inter e Juve, rigorosamente in quest'ordine. Alla fine si troverà una soluzione, magari inserendo un giovane che possa aiutare il club rossoblu a tornare velocemente in Serie A. L'Inter aspetterebbe anche a parametro zero, ma i rapporti sono tali da non volerli pregiudicare con simile iniziativa".