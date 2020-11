Cambiasso: “Abitudine a certe partite diversa. Era giocabile, ma alla fine ha vinto il Real…”

L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha commentato la sconfitta dell’Inter a Valdebebas contro il Real Madrid:

“Il Real ha tante possibilità davanti, i due entrati hanno fatto l’azione del 3-2. Il Real ha avuto una spinta in più dai cambi. L’abitudine a certe partite è diversa, il Real sa giocare questa partite che sono come finali. Ramos non marcato bene, ma lo conoscono tutti e lui va avanti a segnare. È quasi immarcabile. Era un Real Madrid con cui potevi giocartela, ma poi ha vinto. C’è ancora da lavorare per arrivare a quel livello.