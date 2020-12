Condò e l’aneddoto su Lampard: “Quando Mou preparò Chelsea-Inter, disse a Cambiasso…”

Nel corso di un ampio editoriale su Repubblica, Paolo Condò ha parlato così della svolta di Frank Lampard e del suo Chelsea ricordando un aneddoto di Mourinho prima di Chelsea-Inter, nell’anno del Triplete:

“(Lampard, ndr) è stato scelto perché è il più dotato degli uomini della casa, uno che rimarrà per sempre una leggenda del Chelsea qualsiasi cosa gli accada nella nuova veste. Ma il suo tragitto è differente da quelli di Guardiola e Zidane, passati attraverso le giovanili, e a maggior ragione di Pirlo, promosso direttamente al vertice. Lampard si è fatto una preziosa stagione di apprendistato al Derby County, in seconda divisione, sfiorando la promozione e battendosi con Marcelo Bielsa, il cui Leeds arriva stasera a Stamford Bridge. Il Loco aveva mandato un suo uomo a spiare un allenamento del Derby: era stato scoperto, Lampard s’era arrabbiato, Bielsa s’era assunto ogni responsabilità sostenendo che la cosa non gli pareva scorretta, ma che se aveva fatto inquietare Frank lui se ne scusava assolutamente. Sarà interessante vedere stasera con quale faccia si stringeranno la mano (lo faranno, sono due gentleman). La forza deriva a Lampard dall’aver accettato l’incarico la scorsa estate, quando l’Uefa aveva bloccato il mercato dei Blues, la stella Hazard era appena volata a Madrid, e ciò che gli si chiedeva era uno screening dell’academy e dei giocatori in giro in prestito. Ottimo momento per entrare in scena. Ha valorizzato i Mount e gli Abraham, preparando il telaio sul quale inserire Ziyech, Werner, Havertz e Thiago Silva. Gli inserimenti, del resto, sono sempre stati il suo pane. Quando Mourinho disegnò il piano di gara di Chelsea-Inter, l’anno del Triplete, disse a Cambiasso che Lampard era un centrocampista che ragionava da attaccante, l’unica cosa che gli interessava era il gol. Gli sbarrasse ogni strada quindi, perché il timing perfetto col quale si lanciava in area faceva parte del suo dna. A quanto pare, cambiando mestiere non si è disperso.