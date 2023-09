Cambiasso: “Asllani sembra destinato ad avere un ruolo importante. Non si è mai…”

Dagli studi di Sly Sport, Esteban Cambiasso parla così della grande opportunità che avrà l'albanese: "Penso che se la sia meritata questa fiducia. Non ha mai parlato, non si è mai lamentato e ha sempre cercato di approfittare dei minuti concessi. Lo scorso anno ha giocato meno, in questa stagione sembra destinato ad avere un ruolo più importante che va di pari passo alla crescita che sta avendo in nazionale dove lui è protagonista e sta comandando il girone".