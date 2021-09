Shakhtar-Inter, Biasin: “Skriniar proprietario del punto. Sempre convinto che Brozo…”

Il giornalista ha parlato sui social del pari contro gli ucraini e si è soffermato sullo slovacco e sul croato

«Questo punto è brutto perché la prestazione è stata moscia, ma in chiave qualificazione, per fortuna, nulla è perso. Detto ciò, mantengo la mia convinzione: Brozovic non va tolto neanche quando è in serata difficile. E il motivo è semplice: non ha un sostituto». Fabrizio Biasin, dopo il pari dell'Inter contro lo Shakhtar, ha parlato in un tweet della prestazione dei nerazzurri e si è soffermato sull'indispensabilità del croato.