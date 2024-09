Cambiasso: “Inter è più consapevole ma il City è più tranquillo e più forte”

Esteban Cambiasso, in studio a Skysport per commentare la serata di Champions League , ha parlato della sfida degli uomini di Inzaghi contro il City di Guardiola: «Il Manchester è più tranquilla di due anni fa e se quella gara era stata equilibrata è perché era un obiettivo ossessione per la squadra di Guardiola. Magari l'Inter è più consapevole, ha più sicurezza, ma il City è più tranquillo ed è più forte».

«Lautaro non si risparmia, all'80esimo a volte ancora pressa. L'Inter non avrà tante chance ma quelle che avrà dovrà sfruttarle con coraggio», ha aggiunto l'ex centrocampista dell'Inter sull'attaccante che Inzaghi ha deciso di escludere dal primo minuto. «La squadra nerazzurra dovrà giocare il più alto possibile perché il City non è abituati e bisogna comandare nei calci piazzati in difesa e in attacco. Se una squadra è già più forte ti fa male coi calci piazzati diventa difficile. L'Inter ha giocatori bravi su quello e queste chance le deve sfruttare».