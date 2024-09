A pochi minuti dal fischio d'inizio di Manchester City-Inter, Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "C'è stato un Europeo, la coppa America, è un anno delicato per gli allenatori per gestire i giocatori. Avere giocatori freschi sarà molto importante. Inzaghi? Mi piace quello che ha trasmesso alla squadra. Avendo tante partite, uno può fare turnover per non mostrare tutte le sue forze".