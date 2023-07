Cambiasso: “Tre finali europee motivo di orgoglio per il calcio italiano, ma ora…”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter e oggi apprezzato commentatore tv, ha parlato in occasione delle celebrazioni per i 20 anni di Sky Sport: "Come riparte il calcio italiano dopo tre finali? Si riparte con l'obbligo della continuità, arrivare una volta è importante ma confermarsi lo è ancora di più. Almeno in Conference, dopo la Roma è arrivata la Fiorentina, quindi lì si è vista una continuità. Adesso il discorso sarebbe quello di allargare tutto questo alle altre, ma so che arrivare in finale – per esempio in Champions League – per le italiane è un traguardo molto difficile, visto come sono i budget a livello europeo. Ma sicuramente quello che abbiamo vissuto quest'anno è motivo di orgoglio per il calcio italiano, ma adesso il discorso è che arrivare è bello, ma bisogna confermarsi, quindi l'obiettivo è ancora più difficile".