Cambiasso: “Inter, impresa scudetto molto difficile. Ma vincere è utile per l’Europa League”

Intervenuto in collegamento con Sky Calcio Club e interpellato sui pensieri scudetto dell’Inter, Esteban Cambiasso, leggenda nerazzurra, si è espresso così sulle possibilità di titolo della squadra di Antonio Conte:

“Probabilmente all’interno dell’ambiente Inter sanno della difficoltà dell’impresa. Anche vincendo contro la Roma, andrebbe a tre punti, che in realtà sarebbero quattro. Secondo me l’Inter pensa a stare bene, a vincere e a giocarsi poi le sue carte in Europa League. Visto come stava due settimane fa, con tutti quei problemini, pensare allo scudetto sembrava una cosa impossibile. Probabilmente, trovando continuità in campionato, arriverebbe meglio in Europa League. Pensare che la Juventus possa perdere questo campionato è difficile“.

(Fonte: Sky Sport)