Cambiasso a Inter TV: “Variabile Calhanoglu, Inzaghi ha più titolari. Stasera c’è tanto…”

Marco Andreolli ha parlato della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter sottolineando la grande atmosfera di entusiasmo con un Olimpico tutto esaurito e con un record di incassi: "Ci sono tutti gli ingredienti per una serata di spettacolo". Della finale ha parlato anche Esteban Cambiasso . L'ex centrocampista nerazzurro ha dichiarato: "Centrocampo nerazzurro di qualità? Diciamo che Calhanoglu ha fatto benissimo in tanti ruoli. Era stato pensato più come mezz'ala, questa variabile che ha di potersi adattare in più ruoli permette a Inzaghi di avere più titolari. Questo è un bene per l'allenatore e per un'Inter che si gioca questi finali".

"Difficile analizzare le finali. C'è tanto di emozionale, già è molto bello vedere questo stadio. Due squadre che hanno fatto una stagione bellissima. Sarà molto difficile perché tutte e due le squadre hanno le armi per mettere in difficoltà, speriamo sia l'Inter a usarle meglio. Credo che sia importantissimo l'aspetto mentale, tante volte è sottovalutato. In una finale è ancora più importante. Sono due squadre in salute, non sarà niente di definito neanche se una andrà in vantaggio. Sono entrambe in fiducia. I tifosi della Fiorentina sono anche loro entusiasti. Bisogna fare molta attenzione", ha concluso l'ex centrocampista nerazzurro.