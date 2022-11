Camerun, Ngapandouetnbu: “Onana titolare indiscusso. Sono fortunato a…”

Simon Ngapandouetnbu, portiere del Camerun convocato ai Mondiali e del Marsiglia, è consapevole che nei Leoni indomabili il portiere numero 1 indiscusso resta André Onana. Ngapandouetnbu si aspetta di trovare maggiore spazio in futuro: "Per me è stato davvero pazzesco partecipare ai Mondiali a questa età (19 anni, ndr)! Soprattutto con il mio paese di nascita e quello dei miei genitori. Ho la fortuna di stare con ex giocatori del Marsiglia come Olivier Ntcham e gli altri. E poi c'è André Onana che mi ha parlato molto".