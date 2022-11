Inter, il retroscena: “Ecco l’episodio che ha convinto Inzaghi a schierare Onana”

Il numero uno camerunense si è preso l’Inter e non ha alcuna intenzione di mollarla: non c’è voluto molto per il passaggio di consegne

André Onana è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione dell'Inter. Partito come alternativa di lusso, il camerunense si è conquistato il posto da titolare e ha sciolto ogni dubbio sulle sue qualità. Scrive il Corriere dello Sport: "Il numero uno camerunense si è preso l’Inter e non ha alcuna intenzione di mollarla. E’ vero che i gol incassati continuano ad essere troppi, soprattutto in trasferta. Ma nessuno è nato da una sua responsabilità diretta. Domenica scorsa a Bergamo, Onana si è esibito in un paio di interventi notevoli, su Koopmeiners e Palomino. C’è da dire che, in quanto a parate prodigiose, Handanovic aveva abituato bene i tifosi nerazzurri. Solo che ultimamente hanno cominciato a spuntare con troppo frequenza anche incertezze ed errori.

Onana era stato scelto come suo erede, ma solo dopo una transizione soft. In realtà, non c’è voluto molto però per il passaggio di consegne. Prima, Inzaghi ha deciso di alternarli in base alle competizioni, lasciando ad Handanovic il campionato e al camerunense la Champions. Poi, dopo la sfida con il Barcellona, vinta di misura e senza subire gol, ma anche dopo la gara con la Roma, conclusa con una sconfitta e con qualche dubbio sui gol subiti dallo sloveno, il tecnico nerazzurro ha rotto gli indugi, lanciando Onana titolare anche in serie A. Era la 9ª giornata e da quel momento non è più uscito, con l’Inter che ha raccolto 6 vittorie in 7 gare, perdendo soltanto con la Juventus. E in Champions è stata conquistata una quasi insperata qualificazione".