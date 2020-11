Camicioli: “Scudetto? Inter e Napoli davanti alla Juve. Nerazzurri in pole”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto: “Io metto Napoli ed Inter davanti alla Juve, nerazzurri in pole position: la Juve è troppo Cristiano Ronaldo dipendente, ci vuole tempo però credo che il problema sia la mancanza di un centrocampo e di una squadra che abbia un centrocampista che prenda in mano le redini della squadra. Nell’Inter Conte ha fatto benissimo l’anno scorso e vuole migliorare, poi il Napoli è più forte dello scorso anno ed ha più fame, c’è più fisicità. C’è chi parla del fatto che il Napoli ha già due sconfitte, ma io non credo più alle statistiche, sono saltate tutte. Gattuso sa come trattare i momenti difficili“.