Camolese: “Bremer ha raggiunto maturità. Contro Vlahovic ha dimostrato quanto è forte”

Intervistato da TMW Radio, Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ha parlato della crescita di Bremer, nel mirino dell'Inter per la prossima stagione:

"Juric ci ha messo del suo ma va pensato che questo ragazzo aveva bisogno di ambientarsi in Italia. Ci scordiamo che a volte abbiamo troppa fretta. Quanto sia forte l'ha dimostrato proprio contro Vlahovic. Fin qui ha sempre giocato a tre, in una linea a quattro è diversa ma per come sta giocando adesso ha raggiunto la maturità".