Camolese: “Asllani ha grandi qualità ed è cresciuto molto. Due anni fa…”

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino e oggi dt dell'Albania, ha parlato di un grande talento del calcio albanese come Kristjan Asllani

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Giancarlo Camolese, ex allenatore tra le altre del Torino e oggi dt dell'Albania, ha parlato di un grande talento del calcio albanese come Kristjan Asllani, accostato con insistenza all'Inter :

"Intanto mi preme dire che ho conosciuto un calcio ricco di entusiasmo e passione, con molti ragazzi interessanti. Vari giocano all'estero e anche in Italia. Tra questi un ragazzo che mi è piaciuto subito è stato Asslani. E' molto giovane, è un 2002 ma lo convocammo presto in Under21: poi col passare del tempo il ragazzo e l'Empoli hanno fatto la loro parte e ora in effetti è uno dei pezzi più pregiati del mercato. E' un ragazzo applicato, ha grandi qualità ed è migliorato molto. L'Empoli ha saputo tenerlo in prima squadra, con un tecnico capace come Andreazzoli e poi, ceduto Ricci al Torino, lo ha fatto diventare titolare".