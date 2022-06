Inter, tifosi infuriati per la possibile cessione di Bastoni: #Suningout in tendenza su Twitter

Da giorni, ormai, si rincorrono voci sul possibile addio di Alessandro Bastoni: su Twitter i tifosi dell'Inter esprimono dissenso

Da giorni, ormai, si rincorrono voci sul possibile addio di Alessandro Bastoni, giovane difensore dell'Inter di 23 anni e fra i protagonisti degli ultimi anni nerazzurri, con lo scudetto conquistato la passata stagione e le due coppe di quest'anno. Il Tottenham sembra disposto ad accontentare le richieste economiche di Viale della Liberazione, che si aggirano sui 60 milioni di euro. Una possibile cessione che i tifosi interisti, a quanto pare, non hanno preso nel migliore dei modi. Su Twitter, infatti, in queste ore è in tendenza l'hashtag #Suningout, attraverso cui il popolo nerazzurro sta manifestando malcontento nei confronti della proprietà Suning, rappresentata dal presidente Steven Zhang. Ecco alcuni dei tweet più in evidenza: