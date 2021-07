Tifosi negli stadi, quanta incertezza: i club bloccano gli abbonamenti. “Per l’Inter…”

Nonostante vaccini e Green pass, permane l'incertezza sulla possibilità di vedere i tifosi negli stadi: il punto della situazione

Nonostante vaccini e Green pass , permane l'incertezza sulla possibilità di vedere i tifosi negli stadi. E anche i club stanno avendo un approccio cauto in merito alla campagna abbonamenti, che attualmente sono tutte in stand-by in attesa di ricevere il via libera dalle autorità competenti.

"L’Inter campione è l’esempio del pensiero generalizzato tra le grandi di Italia: i singoli biglietti aiuteranno a tamponare l’emorragia per un club che di abbonati nel 2019-20, ultima stagione disponibile, ne aveva 41mila, come nessuno in A. Anche in questo caso, solo l’ipotesi di un San Siro pieno porterebbe a organizzare una campagna abbonamenti in extremis", conferma La Gazzetta dello Sport a tal proposito.