Campbell: “L’Everton deve prendere il migliore tecnico a disposizione e questo è Conte”

Dopo aver perso Carlo Ancelotti, l'Everton è a caccia del nuovo allenatore

Dopo aver perso Carlo Ancelotti, l'Everton è a caccia del nuovo allenatore. L'ex attaccante dei Toffes, Kevin Campbell, piacerebbe vedere sulla panchina del club inglese Antonio Conte . "L'Everton deve reagire in modo positivo. La mentalità e il progetto sono ancora lì".

"Devi provare a cambiare Ancelotti con un altro allenatore di qualità, penso che sia molto importante. Sarebbe un messaggio davvero importante per i tifosi dell'Everton. Per me devi scegliere il miglior allenatore a disposizione, e questo è probabilmente Antonio Conte".