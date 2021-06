Sconcerti: “Conte? Ha fatto causa al Chelsea e ha lasciato l’Inter dopo che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua su Antonio Conte, al momento senza squadra

"Intanto ha già riscosso il prossimo stipendio prendendo 7,5 milioni d'euro che è comunque l'ingaggio di un top club... Ci sono comunque Tottenham ed Everton volendo, e questo vale pure per Sarri, che in Inghilterra ha lasciato ottime impressioni. Conte invece ha fatto causa alla penultima sua squadra, mentre all'ultima l'ha lasciata a metà strada di brutto. Queste sono cose che contano per le società. Da eroe è improvvisamente scappato, dopo essersi preso i soldi".