Campionati fino al 2 agosto. Due i possibili scenari per portare a termine la Serie A

Ieri la Uefa si è riunita e dal confronto ha dettato le direttive per finire la stagione. Dovranno essere portati al termine i campionati nazionali, nel caso in cui non si riuscirà varranno i meriti sportivi per formulare le classifiche.

Secondo La Gazzetta dello Sport “Restano sempre due scenari. 1) Campionati e coppe in contemporanea (inizio tra maggio e giugno, fine ai primi di agosto). 2) Prima i campionati, poi le coppe (con finale Champions il 29 agosto). L’Uefa ha ufficializzato che i tornei nazionali devono finire entro il 2 agosto e la Figc s’è subito adeguata. Il presidente Gravina ha annunciato che la fine della stagione è spostata proprio al 2, quindi ha “risposto” al presidente del Coni Malagò che nel pomeriggio aveva sottolineato come il calcio fosse l’unica federazione a muoversi da sola”.