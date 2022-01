Terreno San Siro disastroso, CorSera: “Sembra di essere agli anni ’90. Campo di patate brutto e pericoloso”

Preoccupano, e non poco, le condizioni del prato di San Siro, sempre più malridotto e pericoloso in relazione a possibili infortuni

Preoccupano, e non poco, le condizioni del prato di San Siro , sempre più malridotto e pericoloso in relazione a possibili infortuni. L'attacco sferrato dall'edizione odierna del Corriere della Sera è piuttosto pesante:

"Sembra d’essere tornati all’inizio degli anni Novanta, quando l’aggiunta del terzo anello per il Mondiale levò la luce all’erba trasformando il prato in una specie di palude, con Klinsmann e Van Basten che prima degli avversari dribblavano le zolle. Brutto, spelacchiato e pericoloso: oggi come allora, il terreno di San Siro è un completo disastro. Buche anche profonde, erba diradata, fango ovunque: più che un campo di calcio, un campo di patate".