San Siro diventa un problema e influisce su infortuni muscolari. Inter e Milan…

Da un paio di mesi a questa parte il terreno di gioco di San Siro sta creando non pochi problemi a Inter e Milan

Da due mesi a questa parte il terreno di gioco di San Siro sembra tornato quello ai limiti della praticabilità di qualche anno fa. Problema che sembrava risolto con il misto sintetico. Evidentemente qualcosa deve essere successo, un bel problema per Inzaghi e Pioli impegnati nella corsa scudetto. "Porzioni di campo sconnesse, zolle che si alzano, buche che diventano un pericolo quando un calciatore scarica tutto il peso del corpo su una gamba per prendere posizione, come ha fatto Correa durante Inter-Empoli di Coppa Italia, prima di uscire in lacrime. Il sospetto che nelle partite casalinghe accadesse qualcosa di strano era venuto a Pioli a dicembre, quando il Milan è stato decimato dagli infortuni muscolari. Inzaghi invece ne ha parlato candidamente di fronte alle telecamere", sottolinea Repubblica.

"Il terreno di gioco in cattive condizioni non è certo l'origine di tutti i mali, ma influisce in buona parte degli infortuni muscolari, quando lo sforzo fisico è al massimo e i giocatori non guardano certo dove mettere i piedi. La sosta per gli impegni delle nazionali regalerà due settimane di tregua per permettere all'erba di riacquistare il colore verde acceso e al terreno di assestarsi bene. E dovrà essere in ottime condizioni perché il 6 febbraio Inter e Milan si sfideranno nel derby che cucirà su una delle due maglie mezzo scudetto".