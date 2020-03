UFFICIALE – Germania, divieto anche a Norimberga: cancellata l’amichevole con l’Italia

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità. L’amichevole tra Germania e Italia, inizialmente fissata per il 31 marzo in vista degli Europei, non si disputerà. A riportarlo è l’account Twitter della Federcalcio tedesca che informa che la città di Norimberga – sede ufficiale del match – ha proibito eventi con più di 100 spettatori per l’emergenza coronavirus. Dato che, tra giocatori, staff e media, il numero di persone presenti sarebbe stato oltre le 100 unità, si è deciso di cancellare la partita.