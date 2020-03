UFFICIALE – Coronavirus, c’è il primo giocatore professionista in Germania positivo al test

Timo Hubers, difensore dell’Hannover, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il club tedesco con un comunicato ufficiale. I compagni di squadra saranno sottoposti al test per precauzione.

“Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato sera. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dall’infezione, che può essere localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, agiamo in modo responsabile e l’intera squadra, il team di allenatori e il personale saranno sottoposti al test in via precauzionale”, ha informato l’Hannover.