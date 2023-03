Ex Inter, Cancelo: “Spero di trovare il Benfica in finale di Champions League”

Joao Cancelo, ex esterno dell'Inter oggi in forza al Bayern Monaco, ha parlato al termine del match di qualificazione al prossimo Europeo tra il suo Portogallo e il Liechtenstein: "Seguo il Benfica tante volte, spero un giorno di giocarci ancora. Purtroppo ora sono nostri avversari, ma fortunatamente per me non siamo finiti dalla stessa parte del tabellone di Champions League. Spero che le cose vadano bene e spero di incontrarli in finale".