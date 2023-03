Sorteggio Champions, sarà Benfica-Inter: in caso di semifinale sfida a Milan o Napoli

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti di finale, FCINTER1908 lo ha seguito in diretta: l'Inter giocherà contro i portoghesi

Condò : "L'Inter nel girone ha eliminato il Barcellona. Tutte le italiane hanno fatto qualcosa di importante. Incautamente ho detto se c'è derby un'italiana è in semifinale, i miei amici mi hanno riempito di commenti negativi. Nel nostro ruolo di commentatori siamo tutti contenti delle 3 squadre, per il tifoso c'è la squadra che tifa e altre 7".

L'Inter approda ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni, era dal 2011 che i nerazzurri non superavano gli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi ha battuto il Porto a San Siro con un gol di Lukaku e poi ha resistito all'assalto finale dei lusitani al Do Dragao.

Insieme all'Inter si sono qualificate altre due italiane: il Napoli che ha superato l'Eintracht e il Milan che ha eliminato il Tottenham. Oltre alle tre italiane si sono poi qualificate per i quarti Manchester City, Real Madrid, Bayern, Benfica e Chelsea.

Nel sorteggio dei quarti di finale non ci saranno limiti, le squadre qualificatesi potranno affrontare qualsiasi avversario. Da questo turno in poi il sorteggio è totalmente aperto, non sono previste teste di serie e le squadre dello stesso Paese possono essere sorteggiate contro. Possono affrontarsi anche squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.