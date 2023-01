Candela: “Roma non costruita per vincere lo scudetto. Napoli, Inter e Milan sì”

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A: "Roma, importante un punto a San Siro contro la squadra che ha vinto lo scudetto, anche se per 80 minuti il Milan ha un po' dominato. Un punto importante anche mentalmente. Il campionato è ancora lungo e mi aspetto ancora di più dai giallorossi. Ci sono le qualità per lottare per la Champions".

"Mourinho è uno degli allenatori più vincenti, quindi c'è tanto di lui in questa squadra. L'anno scorso vincendo la Conference ha fatto un passo importante per la Roma. Il campionato è ancora lungo, vediamo anche che succede in Coppa Italia. Mourinho fa uscire sempre il 200% dai giocatori. La squadra non è stata fatta per vincere lo scudetto. Penso al Napoli o all'Inter che hanno rose più ampie, o al Milan l'anno scorso. Quindi sta lottando per l'obiettivo della società, che è la qualificazione in Champions".