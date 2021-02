Inter, mossa a sorpresa di Conte? “Chi non ti aspetti si candida a spacca-derby”

Diversi calciatori della rosa dell'Inter hanno risolto i recenti derby: da Lukaku a De Vrij. Ma, secondo Tuttosport, Conte prepara una mossa a sorpresa

"C’è il jolly che non ti aspetti, quello che sa cambiare le partite, uno che quest’anno non ha ancora giocato un minuto ufficiale e che potrebbe proprio puntare al derby per il debutto... da non dimenticare". Introduce così, Tuttosport, la suggestione Matias Vecino per Antonio Conte in vista del derby col Milan di domenica pomeriggio.