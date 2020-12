Sky – Samp, Candreva verso il reintegro: decisivo Ferrero, può esserci con il Crotone

Si va verso il reintegro di Antonio Candreva. Secondo quanto riferisce GianlucaDiMarzio.com, nel pomeriggio di oggi si è tenuto un confronto tra il calciatore romano, il direttore sportivo Carlo Osti e il tecnico Claudio Ranieri per provare a ricomporre la frattura dei giorni scorsi, con l’esclusione in occasione della sfida di Verona e agli allenamenti a Bogliasco col resto del gruppo.

Decisivo l’intervento del presidente Ferrero. Il numero uno si è attivato in prima persona dopo un confronto con il calciatore in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter. Candreva potrebbe, dunque, essere convocato già per la sfida contro il Crotone.