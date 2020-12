Secolo XIX – Candreva, multa d’obbligo. Fin qui ha ‘scansato’ Ranieri mettendo come scusa…

Tiene banco, in casa Sampdoria (con l’Inter spettatrice interessata) il caso Candreva. L’ex laterale nerazzurro, infatti, è stato escluso dall’elenco dei convocati da Claudio Ranieri in vista della partita giocata ieri contro l’Hellas Verona, in seguito a una lite tra allenatore e giocatore. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la volontà delle parti è comunque quella di ricucire:

“Il caso Candreva va risolto presto. Ci sono già stati contatti tra il suo agente Pastorello e il ds blucerchiato Osti. La volontà è quella di ricucire. Dovrà essere il calciatore ovviamente a compiere i passi necessari. Dalle scuse a Ranieri (con cui ha scansato due volte, con futili pretesti, il colloquio) e ai compagni, per arrivare magari a offrire una cena di squadra. Sullo sfondo, la multa. Potrebbe essere Candreva stesso a mettersi a disposizione per pagarla. Intanto anche Quagliarella si muove, non è escluso che possa mediare con Ranieri“.

(Fonte: Il Secolo XIX)