Nicolini: “Candreva alla Sampdoria può incidere di più che all’Inter. E Keita può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore Enrico Nicolini ha parlato così dell’approdo ormai imminente di Antonio Candreva alla Sampdoria all’Inter: “Sugli esterni la Samp era scoperta e con Candreva è stato acquistato un giocatore di spessore. E’ reduce da un ottimo campionato all’Inter in un ruolo, il quinto a destra, non completamente suo. Credo che alla Samp, giocando col 4-4-2, in un posizione più avanzata di venti metri possa incidere ancora di più. Per quanto riguarda Keita viene da un’annata sfortunata ma ha grandi qualità ed è diverso rispetto agli altri attaccanti blucerchiati. Può fare l’esterno o anche la seconda punta. non dimentichiamoci che alla Lazio segnò sedici gol. Può essere un bel valore aggiunto per la Samp”.