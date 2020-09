VIDEO FCIN1908 / Pastorello: “Inter brusca con Candreva, ora farà grandi cose alla Samp”

Alla fine dell’incontro tra l’agente dell’esterno dell’Inter Antonio Candreva, Federico Pastorello, e i dirigenti della Samp, anche FCINTER1908.IT ha parlato con il procuratore:

-È andata bene la trattativa per Candreva?

Chiedete ad Osti (ride.ndr)

-Soddisfatti per questa nuova avventura per Candreva?

Non abbiamo ancora firmato. Abbiamo trovato gli accordi. Antonio è molto motivato per andare anche se è chiaramente stato un po’ brusco il modo in cui gli è stato comunicato che doveva lasciare l’Inter. Senza fare polemica giriamo pagina e farà sicuramente bene con la Samp di Ranieri e Ferrero.

-Keita?

Anche lui è molto vicino.

(Fonte: FCINTER1908.IT)