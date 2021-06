Ex Inter, Candreva vede Pintus: “Bello rivederci, un po’ meno la mattina”

L'ex giocatore nerazzurro ha postato una foto con l'ex preparatore atletico della squadra che ha vinto lo scudetto

Incrocio tra ex Inter. Uno è Antonio Candreva, ex esterno nerazzurro, e l'altro è Antonio Pintus, ormai ex preparatore atletico del club interista. Il calciatore della Samp ha postato la foto con il collaboratore di Conte, ha lavorato con lui ad Appiano Gentile. Sorrisi e battuta per uno dei preparatori più tosti e bravi in circolazione.