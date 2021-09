Candreva: “Scudetto, Inter favorita. Lì anni bellissimi, posso solo parlar bene”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Inter? Posso solo parlarne bene, grandissima società e grandissimi tifosi: mi sono trovato benissimo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Candreva , ex esterno dell'Inter oggi alla Sampdoria, ha parlato così proprio in vista della sfida contro i nerazzurri di domenica alle 12.30: "Sappiamo che l'Inter è una grandissima squadra, va affrontata con umiltà e rispetto. Sono grandissimi giocatori che fanno al differenza: dobbiamo saper soffrire e poi fare la nostra partita. Sono Campioni d'Italia e una grandissima squadra che si sta riproponendo ad altissimi livelli: sarà la favorita per vincere.

Voglia di dimostrare il mio valore? No perché ho passato anni bellissimi, è stata un'esperienza bellissima: non era l'Inter degli ultimi anni, era in costruzione tra cambi di proprietà. Posso solo parlarne bene, grandissima società e grandissimi tifosi: mi sono trovato benissimo. Inzaghi? Ho un bellissimo rapporto con lui, anche se alla Lazio durò poco. Sappiamo tutti che carriera ha fatto con la Lazio. Da quando subentrò in quegli anni cambiò modo di giocare, vedremo come si può battere in questa settimana. 400esima presenza? Emozione e orgoglio, sono traguardi importanti: ho l'entusiasmo di farne altrettante".