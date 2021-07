Candreva: “Inzaghi all’Inter? È un grande allenatore, è pronto. Se Keita…”

Le parole dell'ex nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Il ritiro con un nuovo allenatore, il trionfo della Nazionale e Simone Inzaghi all'Inter. Sono i temi trattati da Antonio Candreva in un'intervista a Sky Sport. "Il ritiro? Sensazioni positive, abbiamo saltato un anno per questa pandemia e non eravamo abituati a ricominciare. D'Aversa? Quando c'è un allenatore nuovo si riazzera tutto, si lavora in modo diverso, allenamenti diversi. In questa prima settimana sta andando tutto per il meglio, stiamo imparando a conoscere il mister. La Sampdoria deve essere ambiziosa, siamo pronti a una nuova stagione, sarà difficile perché la Serie A è difficile".