Inter, Candreva: “Contro l’Atalanta gara intensissima. Concentrati sulle prossime sfide”

Lo hanno capito tutti. E’ stata una gara tiratissima contro l’Atalanta e Conte lo ha sottolineato subito dopo la sfida. Antonio Candreva invece lo ha scritto sui social senza dimenticare di incitare i compagni e sé stesso per le prossime partite dell’Inter. La prima sarà contro il Cagliari in Coppa Italia, poi il Lecce, domenica prossima, per riprendere il cammino giusto in Serie A. «Partita difficile di grande intensità. Ora concentrati e subito pronti per la sfida di Coppa Italia». Non c’è da lasciare nulla al caso.