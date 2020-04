Candreva: “Di questa pandemia ricorderò gli infiniti gesti di liberazione”

Antonio Candreva, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una riflessione sulla festa della Liberazione. Un 25 aprile diverso rispetto al solito perché tutti sono costretti a casa a causa del coronavirus. Il giocatore dell’Inter ha pubblicato una foto insieme alla compagna e al figlio. Si sono vestiti con i colori della bandiera italiana. E sul suo post ha scritto: “Liberazione. Oggi non posso che pensare a quello che ci è successo. Mai come in questo periodo ci siamo mostrati patriottici, uniti e fieri del nostro grande paese: l’Italia. Di questa triste pandemia non dimenticherò la forza e l’unione che noi cittadini italiani abbiamo tirato fuori. Ognuno a modo proprio. Bandiere esposte fuori dalle case, persone cantare sui balconi, coppie di innamorati ballare, artisti esibirsi. Infiniti gesti di liberazione! Liberarsi dalla paura, liberarsi da ogni pensiero triste, liberarsi da questo maledetto virus. Capaci di sognare la libertà…sempre più vicina!“.