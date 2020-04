Candreva in diretta social con Rovazzi: “Momento delicato. La salute viene prima di tutto”

Antonio Candreva si è collegato in diretta sul canale dell’Inter con Fabio Rovazzi. Il centrocampista nerazzurro ha offerto il suo aiuto come personal trainer al cantante.

Dal riscaldamento fino agli esercizi specifici. Sul profilo Instagram del club nerazzurro è andata in scena, davanti a cinquemila persone collegate, una lezione vera e propria, con buona pace del cantante. Dopo due minuti già chiedeva: “Non è ancora finita?”.

Poi hanno dato spazio anche agli esercizi di coppia, con le loro due compagne. Il giocatore interista e Allegra hanno dato spesso dimostrazione del loro feeling… in palestra.

Poi i due si sono fatti una chiacchierata davanti ai tifosi e Rovazzi ha posto una serie di domande al calciatore interista. Questo il botta e risposta:

-Cosa sta succedendo nel mondo del calcio?

E’ un momento delicato per questa pandemia. Non ce l’aspettavamo ed è un momento delicatissimo, il calcio viene in secondo piano. La salute di tutti viene prima di tutto.

-Prospettive future per questo sport, visto che è fatto di contatto fisico. Come ti immagini il calcio se ammettiamo che la quarantena non finisca mai?

Non si potrebbe neanche immaginare. Sei tifoso dell’Inter. Il calcio è fatto di contrasti e non ci si può immaginare come sarebbe senza di questo. E’ impensabile giocare senza contatti con gli avversari o i compagni nelle sedute di allenamento.

-Come stai vivendo queste giornate?

Ci alleniamo, passiamo un po’ di tempo con Raul, mio figlio. Un po’ di cose simpatiche che ci siamo inventati per sdrammatizzare la situazione. Apprezzeremo sicuramente di più quello che abbiamo. Anche le cose che ritenevamo banali. Ringraziamo i medici e le persone che stanno lavorando in prima linea.