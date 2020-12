Candreva-Samp, la decisione finale. CM: “Inter, ecco la verità: volontà di tutti. Su quella corsia…”

Niente ritorno all’Inter per Antonio Candreva. Come riferisce Calciomercato.com, le voci su un possibile rientro in nerazzurro non sono confermate. Sampdoria e Candreva andranno avanti insieme. Il caso, con le tensioni con Ranieri che hanno portato all’esclusione nel successo a Verona, sembra essere rientrato. Il calciatore romano è stato infatti convocato per la sfida contro il Crotone.

Calciomercato.com aggiunge: “Si andrà avanti con Candreva in blucerchiato, o comunque senza alcun ritorno a Milano per volontà di tutte le parti. […] È bene chiarire che non c’è in mente alcun ritorno all’Inter, più che soddisfatta di Hakimi e Darmian su quella corsia“.