Cannavaro: “Come si fa a dire che l’Inter gioca male? È come criticare Cristiano Ronaldo”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha parlato anche di temi del calcio italiano, tra cui l'Inter

"«Ecco, come si fa a dire che è una squadra difensivista se segna così tanto? È come criticare Cristiano Ronaldo, come qualcuno ha fatto recentemente, sebbene il portoghese abbia già realizzato 25 gol in 27 partite. La verità è che il catenaccio non lo fa più nessuno, e che le partite si interpretano a seconda degli avversari e delle forze disponibili».

"«Purtroppo non abbiamo più la forza di ingaggiare giovani di talento, preferiscono andare in Premier, in Spagna, o al Psg. Io ho fatto in tempo ad allenarmi con Maradona, a marcare campioni come Ronaldo, il Fenomeno, o Zidane. Negli anni 80 e 90 attiravamo il meglio del calcio mondiale. Ora non è più così e questo ci deve far pensare. Ma non buttiamoci giù».