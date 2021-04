Giordano: “Per vincere ora contro l’Inter al Napoli serve la partita perfetta”

L'ex attaccante della Lazio intervistato da Tmw Radio ha parlato della grande sfida di domenica sera tra Napoli e Inter

"Sicuramente possono, hanno le qualità per mettere in difficoltà chiunque. E' chiaro che il Napoli non deve fare come contro la Juventus nella prima ora. Se gioca una partita all'altezza può mettere in difficoltà chiunque. Ha ritrovato tutti gli effettivi, stanno bene fisicamente e moralmente, vogliono entrare nelle prime quattro. Sarà una bella partita. Per vincere ora contro l'Inter devi fare la partita perfetta".