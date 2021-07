Cannavaro: “Sono curioso di vedere l’Inter. Ha perso Conte, ma Inzaghi è bravo”

Le parole dell'ex difensore: "Il campionato è equilibrato. La Juve ha la rosa più forte, ma era così anche lo scorso anno e poi alla fine ha trionfato l’Inter"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabio Cannavaro , ex difensore, ha parlato così in vista del prossimo campionato di Serie A.

«Sarri. Maurizio è l’allenatore più intrigante, ha un gioco definito. Mourinho è sempre Mourinho, ma a Roma dovrà riconfermarsi. Spalletti ha una squadra forte e abituata bene grazie al lavoro di Gattuso. Sono curioso di vedere l’Inter , che dopo lo scudetto ha perso un condottiero come Conte. Però Simone Inzaghi è molto bravo e intelligente».

«Il campionato è equilibrato. La Juve ha la rosa più forte, ma era così anche lo scorso anno e poi alla fine ha trionfato l’Inter. In Champions il budget alla lunga conta: lo ha dimostrato anche il Chelsea campione in carica. Per cui dico Psg, che sulla carta sta facendo un mercato stellare grazie ai colpi Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos».