Cannavaro: “Italiane in Champions? Ecco perché facciamo fatica”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così delle speranze delle squadre italiane in Champions League: «Il problema di tutte le italiane e che vanno in Europa senza essere allenati a certe partite. Ed è per questo facciamo fatica. Di tutte e tre il Milan è quello più europeo. Ha una squadra che si adatta di più alla Champions, anche se i gol che ha preso nel derby fanno effetto».