P. Cannavaro: “Milan, Inter e Napoli alla pari. Vincerà chi sbaglierà di meno”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato della lotta scudetto , ma anche del momento difficile del calcio italiano in seguito dall'eliminazione dell'Italia nella semifinale playoff Mondiali:

"La delusione, per un paese che vive di pane e calcio, è quella non di tragedia ma quasi, calcisticamente parlando. Le motivazioni è difficile anche trovarle, si dovrebbe andare molto più a fondo. Ai ragazzi non si può dire nulla, tranne che in una partita dalla quale ci si aspettava un risultato diverso siamo incappati in una sconfitta inattesa. Però la squadra ha dimostrato di aver dato tutto in campo".