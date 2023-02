Cannavaro: “Il Napoli può vincere Scudetto e Champions quest’anno”

"È un Napoli che sta dando segnali forti, sia in Italia che in Europa. Fa la partita, contro qualunque avversario. È concreto e voglioso, sa cosa vuole in questo momento dell'annata. Cosa mi ha colpito di più a Francoforte? La determinazione, la pazienza di aspettare il momento giusto. Poteva segnare qualche gol in più, ma ha saputo gestire bene una partita contro un avversario non semplice. Se è l'anno giusto per lo Scudetto e per la Champions? Non possiamo nasconderci, scaramanzia a parte c'è un margine importante. In Europa è capitato spesso che una squadra poco quotata sia riuscita a vincere la Champions, come il Chelsea. Chissà che non possa capitare al Napoli quest'anno".