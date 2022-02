Cannavaro: “Napoli-Inter buona possibilità per gli azzurri. Spalletti…”

Le parole dell'ex calciatore: "E' dall'inizio dell'anno che ritengo il Napoli una buona squadra, allenata da un bravissimo allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha parlato così in vista di Napoli-Inter di domani sera: "E' dall'inizio dell'anno che ritengo il Napoli una buona squadra, allenata da un bravissimo allenatore che ha l'esperienza giusta per il campionato italiano, sta facendo la differenza. Ora che sta recuperando i giocatori sta facendo vedere il suo valore. Penso sia il momento giusto perché dopo la sconfitta dell'Inter, il big match di domani sarà una buona possibilità per il Napoli per dimostrare il suo valore. Il Napoli è forte, visto come sta andando il campionato forse quest'anno è l'ultima possibilità per vincere: quando hai la Juve dietro, bisogna essere bravi ad approfittarne. Osimhen? Mi piace molto, può diventare un crack ma già lo è: avere questi attaccanti vuol dire partire 1-0".