Sky – Cannavaro, la Polonia lo voleva come ct. No definitivo: le sue motivazioni

L'ex giocatore dell'Inter ha deciso di non accettare l'offerta della Federazione polacca

Era tra i candidati per guidare la Polonia dopo l'addio di Paulo Sousa (che è passato al Flamengo). Fabio Cannavaroperò ha detto definitivamente no alla proposta della Nazionale. Stando a quanto raccontato su Skysport, nelle ultime ore c'è stato un contatto telefonico tra lui e il presidente della Federazione polacca, ma l'ex giocatore della Nazionale italiana, con un passato anche all'Inter e alla Juventus, ha spiegato che non se la sente di accettare l'incarico.