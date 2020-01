Canovi: “Inter, prendere Spinazzola non è il massimo. Eriksen? Oggi servirebbe di più…”

Il procuratore Dario Canovi ha commentato lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma ai microfoni di TMW Radio: “Piangere fa bene (ride, ndr). Spinazzola non ha giocato tantissimo alla Roma, ha avuto infortuni anche qui. Se rischi di prendere chi ha problemi, non è il massimo. Politano è valido, ma mi sembra strano, perché di esterni ne ha molti. Se sta bene a loro però… ma non trovo che ci sia questa necessità. Tra Zaniolo e Politano c’è una non lieve differenza, come tipo di gioco, non solo di bravura“.

Poi sulle voci che accostano Eriksen all’Inter: “È diverso da Vidal, ad oggi servirebbe più questo che il giocatore del Tottenham. E’ più utile il cileno al gioco dell’Inter“.