"L’Inter è ancora la squadra da battere, era una formazione completa e ha aggiunto elementi preziosi come Zielinski, ma secondo me l’unica che ha recuperato un po’ di terreno è la Juventus di Thiago Motta che comprando giocatori forti e azzeccati nei ruoli, può davvero essere una specie di sorpresa perché tanti non se lo aspettano, ma ne vedremo delle belle con la squadra bianconera guidata da un allenatore che, a mio modo di vedere, ancora non ci si è resi conto di quanto sia bravo…".